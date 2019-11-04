В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Конгрессмен подчеркнула, что в первую очередь американские солдаты должны обеспечивать национальную безопасность и защищать своих граждан.
По ее мнению, Трамп «изменил этот курс».
Также Габбард напомнила, что ранее американский лидер намеревался вернуть военнослужащих домой, в действительности же оставил их в Сирии не для борьбы с террористическими организациями, но для протекции нефтяных полей, которые не принадлежат США.
Политик добавила, что действия с нефтью «позорят» военных армии Соединенных Штатов.
«Это энергетические ресурсы, которые принадлежат сирийскому народу», — заявила Габбард.
Также она отметила, что «подобный захват лишает сирийцев главного ресурса, который нужен им не только для выживания, но и для налаживания своей жизни».
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