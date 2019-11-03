Песков рассказал об отношении Путина к Орбану
Президент России Владимир Путин симпатизирует премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, считая его прагматичным и опытным лидером. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
«Орбан вызывает очевидные симпатии президента Путина», — сказал Песков.
Он также отметил, что Орбан человек мудрый с богатейшим опытом, «суверенный в своем базисе, во всех подходах и прагматичный». И добавил, что именно эти качества импонируют Путину.
Кроме того, Песков подчеркнул, что, несмотря на потребности Венгрии в углеводородах, больше половины которых обеспечиваются за счет поставок из России, власти страны никогда не говорят о зависимости от Москвы в этих вопросах.
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