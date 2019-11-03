Экс-глава штаба Трампа выдвинул теорию «украинского вмешательства» еще в 2016 году

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Экс-глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт считали, что Украина, а не РФ, стоит за взломом взломали компьютеры Национального комитета Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года, сообщает CNN со ссылкой на записи свидетельских показаний, который получила команда спепрокурора Роберта Мюллера.

Среди записей, показания заместителя главы штаба Трампа Рика Гейтса, который вспомнил, что Манафорт настаивал на том, что взлом осуществили с Украины.

Манафорт имеет обширные связи с украинскими политиками и бизнесменами и отбывает срок за мошенничество, в том числе за незаконное лоббирование от их имени среди прочих преступлений.

Манафорта в 2016 году заподозрили в нелегальном получении более $12 млн от экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов. Данное расследование в итоге стало одной из причин отставки Манафорта с поста руководителя штаба Трампа.

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