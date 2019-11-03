Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила в интервью «Фонтанка.ру» на вопрос о разнице в доходах с ее мужем пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Журналисты привели данные декларации о доходах за 2018 год, согласно которым она заработала в десять раз больше своего супруга.

Навка отметила, что Песков счастлив и доволен, находясь с ней в браке, а также подчеркнула, что он любит свою работу.

«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой», — добавила Навка.

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