Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке

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Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что президент России Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя «укротителем гадюшника». Об этом он сказал в эфире передачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

Такое заявление министр сделал, комментируя карикатуру США, на которой Путин запечатлен с огромным клубком змей в руках с надписью «Ближний Восток». Кроме того, на картинке российский лидер произносит: «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке».

«Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке», — отметил Лавров.

По его словам, Россия не занимает такую позицию по отношению к своим партнерам в этом регионе.