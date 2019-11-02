Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что президент России Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя «укротителем гадюшника». Об этом он сказал в эфире передачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».
Такое заявление министр сделал, комментируя карикатуру США, на которой Путин запечатлен с огромным клубком змей в руках с надписью «Ближний Восток». Кроме того, на картинке российский лидер произносит: «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке».
«Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке», — отметил Лавров.
По его словам, Россия не занимает такую позицию по отношению к своим партнерам в этом регионе.