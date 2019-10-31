Моралес назвал Путина братом
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Президент Боливии Эво Моралес поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с победой на выборах, сообщает РИА Новости.
Моралес опубликовал в Twitter фотографию поздравления от российского президента. В посте он выразил свою благодарность Владимиру Путину, назвав его братом, а Россию и Боливию – братскими странами.
В своем письме глава России выражает надежду на продолжение сотрудничества между государствами в торгово-экономических, научно-технологических, гуманитарных и других областях на благо народов обеих стран.
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