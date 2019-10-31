Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации. Глава государства проводит встречу с представителями общественности Калининградской области.

«Это напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка приходит и говорит адвокату: «Имею ли я права?». Он говорит: «Имеешь, бабушка». Она: «Нет, я хочу спросить, имею ли я право». — «Да имеешь!». — «Ну, могу я или нет?» — «Нет, бабка, не можешь», — рассказал Путин.

Так он ответил на предложение изменить систему закупок.

Зал встретил анекдот смехом.

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