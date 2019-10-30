Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Поясняется, что посещение Будапешта российским президентом осуществляется по приглашению премьер-министра принимающей стороны Виктора Орбана.

Целью переговоров является обсуждение двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также международной проблематики.

Последний визит Путина в Венгрию состоялся в августе 2017 года.

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