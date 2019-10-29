Премьер Ливана объявил об отставке на фоне антиправительственных протестов

Премьер Ливана Саад Харири в прямом эфире объявил о том, что покидает свою должность. Сделал он это на фоне протестов граждан в стране, передает Al Mayadeen.

Харири рассказал, что после того, как он закончить говорить, отправится в дворец к президенту и скажет о своем решении лично.

Демонстрации в Ливане начались 17 октября, в них принимает участие около 2 млн человек, что составляет примерно половину населения страны. Протестующие требуют отставки действующего правительства под руководством премьер-министра Саада Харири.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ливанские банки закрыты 12 дней подряд из-за уличных протестов