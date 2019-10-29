В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы

Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию «историческим врагом» Европы.

В издании подчеркнули, что победа президента России Владимира Путина в Сирии позволила стране стать сильнее.

Также в публикации отметили, что НАТО и США «дезертировали» из Сирии.

«И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — заключили в статье.

Кроме того, в материале призвали страны ЕС оказывать давление на Москву на том же уровне и быстрее вооружаться в рамках НАТО.