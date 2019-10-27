Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией». Об этом она написала в Facebook.

Она заявила, что у Украины есть большой опыт в «самоуничтожении».

Захарова также отметила, что за 30 лет власти развалили страну, которую представитель МИД назвала «благополучным краем», а также подчеркнула, что украинское правительство «загнало людей с оружием в леса» и перессорило всех со всеми.

Загороднюк ранее сказал, что опыт Украины может быть интересен НАТО и добавил, что борьба с «российской агрессией» является ключевой составляющей стабильности в Европе.