В отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова начата проверка

Чеченская полиция начала проверку в отношении бывшего мэра Грозного Илама Кадырова. Об этом сообщает телеканал «Грозный».

Причиной тому послужила видеозапись, которая была передана правоохранительным органам журналистами.

На кадрах зафиксированы факты жестокого обращения экс-мэра во время его нахождение на посту с задержанными в городе мошенниками, аферистами и неплательщикам налогов. В качестве методов для добычи необходимой информации он использовал приемы психологического давления, угрозы, а порой даже физическую силу.

Отмечается, что общий хронометраж видео составляет восемь часов.

Уточняется, что как только глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров узнал о происходящем, он отстранил чиновника от должности.

Ислам Кадыров занимал пост главы администрации города Грозного с 2012 по 2015 годы.