В отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова начата проверка
Чеченская полиция начала проверку в отношении бывшего мэра Грозного Илама Кадырова. Об этом сообщает телеканал «Грозный».
Причиной тому послужила видеозапись, которая была передана правоохранительным органам журналистами.
На кадрах зафиксированы факты жестокого обращения экс-мэра во время его нахождение на посту с задержанными в городе мошенниками, аферистами и неплательщикам налогов. В качестве методов для добычи необходимой информации он использовал приемы психологического давления, угрозы, а порой даже физическую силу.
Отмечается, что общий хронометраж видео составляет восемь часов.
Уточняется, что как только глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров узнал о происходящем, он отстранил чиновника от должности.
Ислам Кадыров занимал пост главы администрации города Грозного с 2012 по 2015 годы.