Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

Чеченская полиция начала проверку в отношении бывшего мэра Грозного Илама Кадырова. Об этом сообщает телеканал «Грозный».

Поводом для инициирования проверки стало видео, которое правоохранительным органам передали журналисты. На нем якобы запечатлено жестокое обращение экс-мэра по отношению к жителям города во время его нахождение на посту.

Отмечается, что общий хронометраж видео составляет восемь часов.

По данным телеканала, Ислам Кадыров жестоко обращался задержанными, например использовал электрошокеры, а также методы психологического давления.

Уточняется, Ислам Кадыров занимал пост главы администрации города Грозного с 2012 по 2015 годы.