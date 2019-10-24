КПРФ пожалуется в Роскомнадзор на журнал за карикатуру на Сталина

Партия КПРФ планирует направить жалобу в Роскомнадзор и прокуратуру на журнал «Дилетант» из-за критики Иосифа Сталина. Об это сообщает издание «Подъем».

Как заявил лидер партии Геннадий Зюганов, в партии направят соответствующее обращение.

По словам Зюганова, прокуратура должна «отправить за решетку кого положено».

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что дом книги «Молодая гвардия» отказался продавать новый номер исторического журнала «Дилетант» из-за обложки. В доме книги заявили, что отказались продавать журнал из-за свастики на обложке.

2Они бы не каркали, если бы не победа Красной армии и Сталина. ... Во всех столицах Европы были названы именем Сталина улицы и бульвары. Я в Париже видел собственными глазами», — заявил Зюганов.