Президент Египта вслед за Эрдоганом оделся как Путин

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пришел на встречу с Владимиром Путиным в Сочи в похожем костюме. Об этом сообщили журналисты в телеграм-канале «Кремлевский пул РИА».

На ас-Сиси был черный пиджак, белая рубашка и красный галстук в тон галстука Путину.

Накануне внимание СМИ привлек президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в ходе российско-турецких переговоров был одет в костюм, похожий на костюм президента России.

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