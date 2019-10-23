Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА «Новости».

По данным местных СМИ, мужчина был задержан в собственном доме.

В связи с инцидентом российское посольство направило в госдеп запрос с требованием разъяснить причину задержания.

В посольстве добавили, что не получали от американских властей никаких извещений по данному вопросу, а адвокат Ахмеда Билалова в настоящее время не отвечает на звонки.

Билалов, также занимавший пост главы ОАО «Курорты северного Кавказа», в 2013 году подвергся критике президента Владимира Путина в связи со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов.