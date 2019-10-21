Валерий Фадеев назначен главой СПЧ

Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев стал председателем президентского Совета по правам человека (СПЧ).

Об этом говорится на сайте СПЧ, который опубликовал указ о назначении.

Фадеев назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Документ вступает в силу с 21 октября.

Одновременно глава СПЧ Михил Федотов указом президента освобожден от должности в связи с достижением 70-летнего возраста.