Путин рассказал о милосердии российского народа

Российский президент Владимир Путин заявил, что россияне — милосердный и добрый народ. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Путин считает, что народу страны присущи добрые традиции милосердия и поддержки в трудную минуту.

Это доказывается в частности тем, что российская сторона направляет гуманитарную помощь многим странам. Недавним примером, Путин назвал, отправку помощи африканским странам, пострадавшим от тропического циклона «Идай» в апреле 2019 года.

Путин отметил, что Россия также активно помогает Африке развивать сферу здравоохранения, чтобы побороть опасные инфекции.

«Участие России в борьбе с бедностью, опасными болезнями, другими угрозами глобального характера, … на дальних подступах полностью соответствует нашим национальным интересам», --подчеркнул Путин.

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