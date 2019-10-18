Эрдоган пообещал не забывать грубое письмо Трампа
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что не забудет письмо, которое получил от президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
Эрдоган подтвердил, что письмо «не имело ничего общего с вежливостью».
В то же время он добавил, что взаимное уважение стран не позволяет ставить этот инцидент на повестку дня.
Турецкий лидер пообещал принять меры, когда придет время.
Дональд Трамп в письме Реджепу Тайипу Эрдогану пообещал уничтожить экономику Турции из-за операции Анкары в Сирии.
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