Эрдоган пообещал не забывать грубое письмо Трампа

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что не забудет письмо, которое получил от президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Эрдоган подтвердил, что письмо «не имело ничего общего с вежливостью».

В то же время он добавил, что взаимное уважение стран не позволяет ставить этот инцидент на повестку дня.

Турецкий лидер пообещал принять меры, когда придет время.

Дональд Трамп в письме Реджепу Тайипу Эрдогану пообещал уничтожить экономику Турции из-за операции Анкары в Сирии.

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