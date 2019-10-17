Трамп внес кандидатуру Салливана на утверждение Сената США

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение в Сенат США кандидатуру первого заместителя госсекретаря США Майка Помпео Джона Салливана. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Салливан претендует на пост посла США в Москве.

Уточняется, что ранее эту должность занимал Джон Хантсман.

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