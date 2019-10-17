Трамп внес кандидатуру Салливана на утверждение Сената США
Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение в Сенат США кандидатуру первого заместителя госсекретаря США Майка Помпео Джона Салливана. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Салливан претендует на пост посла США в Москве.
Уточняется, что ранее эту должность занимал Джон Хантсман.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Помпео оценил возможное назначение Салливана послом США в России
— Белый дом подтвердил намерение Трампа назначить послом в России Салливана
— Посол США Хантсман завершил миссию и покинул Россию