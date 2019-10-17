Пелоси призналась, что молится за Трампа

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что молится за президента США Дональда Трампа, в президентстве которого назрел кризис. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, она уже говорила Трампу о том, что молится за его здоровье и безопасность.

«Мы должны молиться за его здоровье, так как у него серьезный кризис», — отметила Пелоси.

Она добавила, что молится за Трампа постоянно.

До этого Трамп обозвал Пелоси на встрече с демократами, назвав ее третьесортным политиком.

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