Пелоси призналась, что молится за Трампа
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что молится за президента США Дональда Трампа, в президентстве которого назрел кризис. Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, она уже говорила Трампу о том, что молится за его здоровье и безопасность.
«Мы должны молиться за его здоровье, так как у него серьезный кризис», — отметила Пелоси.
Она добавила, что молится за Трампа постоянно.
До этого Трамп обозвал Пелоси на встрече с демократами, назвав ее третьесортным политиком.
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