Зеленский прилетел в Латвию с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в Латвию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, украинский лидер проведет переговоры с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма (парламента) Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Также он встретится с представителями украинской диаспоры в республике.

В ходе встречи Зеленский и Левитс обсудят отношения двух стран, отношения Европейского Союза и Украины, а также Инициативу трех морей.