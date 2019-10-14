Путин прокомментировал результаты переговоров с Саудовской Аравией

Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в Эр-Рияде российско-саудовские переговоры вышли конструктивными и деловыми, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что страны договорились различным образом поощрять инициативы предпринимательского сообщества, которые направленны на расширение торговых связей.

Также Путин назвал Саудовскую Аравию одним из ведущих партнеров России в сфере экономики. Созданный же экономический совет он счет отличным шансом для прямого диалога бизнеса двух стран.

Глава российского государства отдельно отметил договоренности двух стран в сферах энергетики, промышленности, транспорта, банковского дела, цифровых технологий и освоения космоса. В перспективе обсуждалось взаимодействие в сфере сельского хозяйства, а точнее вопрос расширения поставок российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию.

Об этом президент заявил на заседании Российско-саудовского экономического совета.