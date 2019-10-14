На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев
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В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину. Видео опубликовано в твиттере RT.
На видео попала часть протокольного мероприятия — приветствие, рукопожатие и представление.
Путин находится в Саудовской Аравии с государственным визитом.
Лимузин Aurus, на котором Путин прибыл в дворец короля, сопровождала конная полиция на 16 лошадях.
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