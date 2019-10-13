Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, улучшения возникли после того, как глава России Владимир Путин стал слушать украинского коллегу Владимира Зеленского. Кравчук отметил, что Путин не хотел общаться с экс-главой страны Петром Порошенко, но с Зеленским у них есть диалог. Теперь странам необходимо отрывать «окно», а потом и «двери» друг другу и вести серьезные разговоры.

«Это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен [заключенными]», — добавил Кравчук.

Также он отметил, что теперь российская сторона иначе смотрит на Украину.

«Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно», — подчеркнул Кравчук.

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