СМИ назвали претендента на должность посла Украины в США

Стать новым украинским послом в Вашингтоне может дипломат Владимир Ельченко, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Известно, что в настоящее время Ельченко занимает должность постоянного представителя Украины в ООН. Издание отмечает, что украинский дипломат много раз защищал честь Украины в дискуссиях с российской делегацией во время заседаний.

Также издание напоминает слова украинского президента Владимира Зеленского, который говорил, что определился с кандидатурой посла в США, однако не назвал кого именно он выбрал.

«Человек выбран, он с опытом и очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время», — заявлял Зеленский.

До этого должность посла Украины в Соединенных Штатах занимал Валерий Чалый.

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