Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против либерализма, при этом он отметил, что у стран СНГ есть свои традиции устоявшиеся веками культурные формы взаимодействия, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что его пытаются «пощипывать» из-за его высказывания о либерализме.

«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками, устоявшиеся культурные формы взаимодействия. Почему мы не должны этим дорожить, почему не должны развивать это, поддерживать это? Нет никаких оснований», — заявил Путин.

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