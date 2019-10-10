Держащемуся за горло Зеленскому сделали уколы во время пресс-марафона

Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон с журналистами уже в течение 13 часов. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия.

Отмечается, что в ходе встречи украинскому лидеру сделали уколы для поддержания голосовых связок.

«Связки — мое слабое место, вы знаете об этом», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что чувствует себя хорошо, однако его голос начинает сильно садится. Он также рассказал, что на месте присутствуют специалисты, которые окажут ему помощь в случае возникновения проблем со связками.

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