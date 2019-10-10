Почти 60% россиян считают выборы 8 сентября честными, зафиксировал опрос ВЦИОМ

Почти 60% россиян считают, что в большинстве регионов выборы 8 сентября прошли честно, их результаты достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в четверг.

«Несмотря на то, что выборы проходили не во всех регионах, абсолютное большинство россиян (91%) знали о состоявшихся выборах. Мы зафиксировали высокий уровень доверия результатам выборов: 57% согласились с мнением, что результаты выборов в большинстве регионов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей», - приводятся в релизе слова руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ, кандидата политических наук Михаила Мамонова.

По его словам, о недостоверности прошедших выборов заявили лишь 30% россиян. «Среди жителей столиц негативную оценку прошедшим выборам высказал 31% респондентов, что близко к общероссийскому показателю. Динамика оценок - положительная. В сентябре 2018 года о доверии результатам выборов заявили 55%, о недоверии - 34%», - уточнил Мамонов.

Он отметил, что при ответе на более жесткий вопрос о честности прошедших выборов, 59% респондентов оценили их как честные. «При этом 14% назвали их бесспорно честными и 45% - скорее честными. Негативную оценку дали всего 26% россиян, среди жителей столиц этот показатель составил 34%. По этому вопросу также зафиксирована положительная динамика - год назад в целом честными прошедшие выборы назвали 57%, а нечестными - 33%», - подчеркнул глава практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ.

Он добавил, что рост положительных оценок является устойчивой динамикой, которая фиксируется на протяжении последних лет. «Говоря о нечестности [выборов], респонденты чаще всего вспоминали примеры, о которых писали в СМИ, сети Интернет. Говорили о неверии в честность выборов в принципе», - цитирует Мамонова ТАСС.