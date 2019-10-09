Путин раскрыл секрет успешного губернаторства
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Российский президент Владимир Путин рассказал, как новые губернаторы смогут добиться успеха в своей работе, передает ТАСС.
По мнению главы государства, важно, чтобы главы регионов чутко относились к россиянам.
«Без этого успеха не добиться», — добавил Путин.
Он отметил, что чуткость к людям является важной составлявшей в работе высокопоставленных руководителей.
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