Путин раскрыл секрет успешного губернаторства

Российский президент Владимир Путин рассказал, как новые губернаторы смогут добиться успеха в своей работе, передает ТАСС.

По мнению главы государства, важно, чтобы главы регионов чутко относились к россиянам.

«Без этого успеха не добиться», — добавил Путин.

Он отметил, что чуткость к людям является важной составлявшей в работе высокопоставленных руководителей.

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