Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что советник Путина покидает пост с 9 октября 2019 года.

До это СМИ писали, что Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), где займет должность министра по интеграции и макроэкономике. Он сменит на посту Татьяну Волкову, которая стала главой офиса ООН в Женеве.

До перехода на работу в Кремле Глазьев был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза и занимался формированием Единого экономического пространства.

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