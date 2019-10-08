Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что вплоть до конца дня 7 октября посланий от Трампа и Зеленского среди поступивших он не встречал.

Он пояснил, что они могут поступить позже, если произошла задержка, а могут и вовсе не поступить, если их не направляли.

«До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже», — сказал Песков.

7 сентября Путину исполнилось 67 лет.

Также стало известно, кто лично поздравил Путина с днем рождения.