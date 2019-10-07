В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения

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Организацию «Россия — страна возможностей» учредили по указу президента в 2018... Организацию «Россия — страна возможностей» учредили по указу президента в 2018...
Организацию «Россия — страна возможностей» учредили по указу президента в 2018...
Пресс-служба АНО «Россия - страна возможностей»

На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.

Там отметили, что по случаю дня рождения Путина лично поздравили по телефону президент Азербайджана Ильхам Алиев, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сербский лидер Александр Вучич, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер Армении Никол Пашинян, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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