Зеленский поручил упростить процедуру перемещения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщает «112.Украина».

Кроме того, президент призвал организовать доставку медицинской помощи, а также помощь инвалидам и другим маломобильным группам населения на пунктах въезда/выезда, на которых проводится контроль.

Кроме того, генеральный штаб Вооруженных сил должен круглосуточно охранять места хранения строительных материалов, а также автотранспортные средства и специализированную инженерную технику, которые осуществляют ремонтно-восстановительные работы.

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