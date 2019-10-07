Лукашенко поздравил Путина и подчеркнул его авторитет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», — говорится в поздравлении Лукашенко.
Он также отметил огромный труд и самоотдача российского лидера.
Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.