Лукашенко поздравил Путина и подчеркнул его авторитет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Он также отметил огромный труд и самоотдача российского лидера.

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.