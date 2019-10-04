Как Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отметит день рождения, передает ТАСС.

Президенту исполнится 67 лет 7 октября.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», — рассказал Песков.

В прошлом году в Кремле сообщили, что Путин провел день с родными, близкими и друзьями. Тогда, в 2018 году, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал в Россию для празднования дня рождения российского президента Владимира Путина.