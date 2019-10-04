Зеленский встретился с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает «112 Украина».

Это первая встреча Зеленского с белорусским лидером.

Они принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире.

С превью встречи можно ознакомиться в материале «Газеты.Ru».