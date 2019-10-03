Президенты Азербайджана и Казахстана высказались о роли России и Путина в современном мире

Главный фактор того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, это фактор Владимира Путина, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению президента Азербайджана, «именно благодаря его (Путина) мужеству, решительности, мудрости и патриотизму» Россия «сегодня является ведущей мировой державой».

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Россия остается великим государством.

«Никто не сможет отрицать, что в современном мире без конструктивного участия России ни одна глобальная или региональная проблема решаться не может. В этом глобальная заслуга Владимира Путина», - подчеркнул Токаев.