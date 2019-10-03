Путин пообещал помочь Ирану и Саудовской Аравии преодолеть разногласия

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия поможет Ирану и Саудовской Аравии разрешить конфликты и помириться. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению президента, у двух стран есть мотивы для того, чтобы встать на путь взаимодействия. В частности, Тегеран и Эр-Рияд объединяют общие угрозы: терроризма, сепаратизма и радикализма.

«Мы можем только способствовать этому [примирению], создавать условия, предлагать различные варианты решения проблем», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ответит на атаку после установления места запуска ракет.

14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы с помощью беспилотников нефтеперерабатывающие заводы государственной компании Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.