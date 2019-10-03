Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что переехать предстоит работникам аппарата Государственной думы, подразделений ФСО России, ФСБ России, МЧС России. Также переместятся подведомственные Управлению делами президента России организации, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Государственной думы.

Переезд состоится в здание на улице Большая Дмитровка в дом 1.

Ранее правительство отменило переезд Росимущества и Минстроя в «Москва-Сити».