Путин поручил Госдуме переехать
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Президент России Владимир Путин распорядился временно разместить работников Госдумы в другом здании. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Депутаты переедут в здание Дома союзов на Большой Дмитровке.
Также будут перемещены подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных Управделами президента организаций, которые занимаются обеспечением деятельности Госдумы.
Ранее СМИ сообщали, что в здании Госдумы на Охотном ряду запланирован ремонт.