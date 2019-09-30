Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже

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Бывший президент Франции Жак Ширак похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей дочерью Лоранс, которая ушла из жизни в 2016 году. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что церемония проходила в закрытом режиме. Последней волей Ширака было погребение около своей дочери.

Церемония прощания была соблюдена в церкви Сен-Сюльпис в Париже. На ней присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры других государств. От России прилетел президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон пообщались «на ногах» после прощания с Шираком.

Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он был на посту президента Франции с 1995 по 2007 годы