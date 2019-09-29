NY Times призвала расследовать роль России в «украинском деле» в США

Американская газета The New York Times призвала заняться расследованием роли российской стороны в «украинском деле» в США. Об этом пишет обозреватель издания Николас Кристоф.

Автор считает, что американский президент Дональд Трамп поссорился с экс-послом на Украине Мари Йованович и после этого уволил его. По одной версии, это случилось из-за того, что посол нелестно высказывался в адрес президента. Другая теория гласит, что Трамп уволил Йованович в мае 2019 года, чтобы подорвать репутацию кандидату в президенты США Джозефу Байдену.

Кристоф отмечает, что недоверие Трампа по отношению к Байдену напоминает «то, что мог бы сказать квалифицированный офицер КГБ, чтобы манипулировать наивным американским помощником».

Газета подчеркивает, что необходимо расследовать причастность России к «украинскому делу», ведь не просто так Трамп забирает все записи у переводчика после встреч с главой России Владимиром Путиным и скрывает подробности их переговоров.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники и документы писала, что Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы.