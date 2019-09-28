СМИ раскрыли «засекреченную деталь» переговоров Лаврова и Трампа

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Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.

Во время встречи в Овальном кабинете американский лидер отметил, что его не беспокоит вмешательство Москвы в американские выборы, поскольку власти США занимаются тем же самым.

Уточняется, что доступ к этой информации был открыт только нескольких должностных лиц, обладающих разрешением наивысшего уровня в области безопасности.

Ранее сообщалось, что Белый дом ограничил доступ к записям телефонных переговоров Трампа и президента России Владимира Путина.