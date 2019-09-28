Джулиани на фоне «украинского дела» собрался к Глазьеву в Армению
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани выступит в качестве палатного спикера на инициированной российским правительством конференции, которая пройдет в Армении. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что на мероприятии, которое организуется при содействии России и Евразийского экономического союза, должен присутствовать и президент России Владимир Путин.
Джулиани примет участие в возглавляемой политиком Сергеем Глазьевым, который в 2004 году баллотировался в президенты страны, комиссии. Джулиани заявил, что ему заплатят за участие в конференции, однако не уточнил сумму.
Членов совета безопасности США удивило такое решение адвоката президента страны.
Ранее сообщалось, что разведчик рассказал о встрече адвоката Трампа с советником Зеленского.