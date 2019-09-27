Песков рассказал об отношении Путина к курению
close
Пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении к курении главы государства Владимира Путина, передает ТАСС.
По его словам, президент не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни.
Представитель Кремля отметил, что в окружении Путина почти нет курящих людей.
«Остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке, в целом это сейчас весьма непопулярно, что отрадно», — сказал Песков.
Ранее правительство России ввело изменения в правила противопожарной безопасности, запрещающие курение на балконах квартир, гостиниц и общежитий.