Памфилова: заявление журналистки AP об угрозах ЦИК — клевета

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что высказывание журналистки Associated Press Натальи Васильевой об угрозах со стороны ЦИК является клеветой.

«Во-первых, с ней никто не встречался после этого интервью, с самой [Натальей] Васильевой. О какой дискриминации вообще могла быть речь, о каких угрозах, когда мы спокойно через неделю после этого неприятного инцидента их аккредитовали и они спокойно могли работать [в ЦИК в единый день голосования]?» - сказала Памфилова ТАСС в четверг.

По ее словам, журналистке AP необходимо отвечать за свои слова. «Если ей это не приснилось, кто-то ей откуда-то каким-то образом угрожал, если у нее есть факты, то пусть подает в суд или обращается в правоохранительные органы. А вообще-то, несмотря даже на мою лояльность к СМИ, если бы с нашей стороны была какая-то агрессия даже в этом инциденте, когда она нарушила всю журналистскую этику и вообще правила работы журналиста, то даже здесь мы не стали обращаться в суд. Мы обратились в Общественную коллегию [по жалобам на прессу], то есть максимально лояльно поступили», - подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что расценивает слова Васильевой об угрозах со стороны ЦИК как клевету. «Я не знаю об этом, я никому не давала такого поручения угрожать какой-то журналистке. И в принципе это тянет как повод для обращения со стороны ЦИК в суд на нее за эту клевету. Но я этого делать не буду именно исходя из того, что это мой принцип - я никаких репрессивных мер в отношении журналистов не предпринимала, не предпринимаю и предпринимать не собираюсь», - подчеркнула Памфилова, добавив, что пусть действия Васильевой оценивает само журналистское сообщество по своим критериям.

Ранее в ходе открытого заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу Васильева заявила, что во время встречи Памфиловой с исполняющей обязанности директора службы новостей AP Харриет Моррис 30 августа по поводу публикации интервью с главой ЦИК «один из сотрудников аппарата комиссии высказал комментарий, который агентство расценивает как угрозу». Журналистка отметила, что ей было сообщено о том, что «у нее никогда не будет карьеры, ее не будут пускать в ЦИК, МИД и Кремль».