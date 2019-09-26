Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Уточняется, что встреча прошла при содействии Швейцарии.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также безопасность в регионе.

Ранее Лавров выступил за возобновление прямого авиасообщения с Грузией, которое было прервано после начала в Грузии антироссийских митингов.

Потери грузинского бюджета из-за приостановления потока туристов из России составили $100 млн.