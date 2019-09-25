Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным

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Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает C-Span.

Как отмечается, такое заявление он сделал во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

По его словам, он уверен, что российский лидер хотел бы что-то сделать.

Он понадеялся, что главы государств встретятся и обсудят основные проблемы.

«Это было бы огромным достижением», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп посоветовал Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией.