Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает C-Span.
Как отмечается, такое заявление он сделал во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке.
По его словам, он уверен, что российский лидер хотел бы что-то сделать.
Он понадеялся, что главы государств встретятся и обсудят основные проблемы.
«Это было бы огромным достижением», — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп посоветовал Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией.