Лавров переговорил с Зеленским

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На приеме в честь глав делегаций, организованном от имени Дональда Трампа, состоялся краткий контакт главы МИД России Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке.

Уточняется, что разговор имел деловой характер.

Сергей Ларов возглавляет российскую делегацию в Генассамблее ООН. Планируется, что он выступит 27 сентября.

Ранее он встретился с саудовским коллегой Ибрагимом Аль-Ассафом. Уточняется, что они обсудили двусторонние отношения, сакцентировав внимание на визите Владимира Путина в Эр-Рияд.